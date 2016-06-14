CodeBaseРазделы
ytg_SS - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Можно включить или выключить функции Alert, PlaySound, SendMail, переместив мышью соответствующую надпись в основном окне графика.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8916

