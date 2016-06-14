Ставь лайки и следи за новостями
Fractional Bands - индикатор для MetaTrader 4
Fractional Bands модифицирует ценовые изменения с помощью фрактального броуновского движения, которое принимает во внимание фрактальную размерность. Этим индикатор отличается от классических полос Боллинджера, которые основаны на броуновском движении Винера (частном случае фрактального броуновского движения). Также используются различные уравнения из индикатора Fractal Bands (https://www.mql5.com/en/code/8895). Эти различия, несмотря на то, что в большей степени соответствуют модели с математической точки зреия, тем не менее, не делают индикатор интереснее с точки зрения трейдинга. Тем не менее, он может оказаться полезным, если использовать его в комбинации с другими индикаторами.
Больше деталей - в моем блоге: http://fractalfinance.blogspot.com/2009/05/fractional-bands.html
На рисунке представлен индикатор Fractional Bands (зеленым цветом) в паре с Fractal Bands (красным), оба используют одну и ту же MA, в роли которой выступает FRASMA (https://www.mql5.com/en/code/8866):
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8900
