Squeeze Break Indicator - индикатор для MetaTrader 4
Этот индикатор основан на стратегии, предложенной в книге Джона Картера "Mastering the Trade". Основная идея стратегии — в том, что рынки склонны двигаться от периодов с низкой волатильностью к периодам с высокой, и наоборот. Стратегия направлена на отслеживание движения от низкой волатильности к высокой.
В качестве "измерительных приборов" используются два общих индикатора — полосы Боллинджера и канал Кельтнера. Также используется индикатор Моментум для проведения сделок — к примеру, когда ББ выходит за границы KC. Squeeze_Break комбинирует все это в сигнальном индикаторе и включает следующие компоненты:
- Положительная зеленая гистограмма означает, что BB за границами KC, и рынок слегка склонен к образованию тренда или повышению волатильности. Чем сильнее эта гистограмма, тем сильнее направленное движение цены.
- Отрицательная красная гистограмма означает, что BB находится внутри KC, и рынок скорее склонен к консолидации. Чем сильнее красная гистограмма, тем меньше движение цены.
- В индикатор встроен Моментум. В соответствии со стратегией Картера, длинные позиции открываются, когда BB пробивается за пределы KC, и Моментум находится выше нулевой линии. Короткая позиция открывается, когда индикатор Моментум уходит ниже нуля.
- Также я добавил и другую информацию — она показывается в верхнем левом углу и дает расширенную информацию о текущем состоянии рынка.
- Индикатор подает звуковые сигналы, когда приближается потенциальный прорыв. Индикатор работает лучше на длинных таймфреймах. Лично я не торгую, ориентируясь исключительно на звуковой сигнал. Это просто ручной инструмент, предупреждающий меня об изменениях в ценовом движении и потенциальном прорыве рынка.
