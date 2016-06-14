Этот индикатор основан на стратегии, предложенной в книге Джона Картера "Mastering the Trade". Основная идея стратегии — в том, что рынки склонны двигаться от периодов с низкой волатильностью к периодам с высокой, и наоборот. Стратегия направлена на отслеживание движения от низкой волатильности к высокой.



В качестве "измерительных приборов" используются два общих индикатора — полосы Боллинджера и канал Кельтнера. Также используется индикатор Моментум для проведения сделок — к примеру, когда ББ выходит за границы KC. Squeeze_Break комбинирует все это в сигнальном индикаторе и включает следующие компоненты:

