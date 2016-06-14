CodeBaseРазделы
Индикаторы

wajdyss_Candles_Length_indicator_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Wajdi MURAD | Russian English
Просмотров:
4019
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Опубликован:
Показывает различие между High и Low или между ценой открытия и закрытия одной свечи (на выбор).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8839

wajdyss_نسبة امتلاء الشمعة_Indicator_V3 wajdyss_نسبة امتلاء الشمعة_Indicator_V3

Показывает соотношение свечей между собой

wajdyss_3MA_Indicator_V1 wajdyss_3MA_Indicator_V1

Индикатор отрисовывает стрелки для buy & sell на основании 3 пересекающихся МА

Squeeze Break Indicator Squeeze Break Indicator

Индикатор использует комбинацию полос Боллинджера и каналов Кельтнера, чтобы фиксировать движение от низкой волатильности к высокой.

Fractal Graph Dimension Indicator (FGDI) Fractal Graph Dimension Indicator (FGDI)

Переработанный скрипт iliko, с добавлением стандартного отклонения