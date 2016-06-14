CodeBaseРазделы
Индикаторы

wajdyss_نسبة امتلاء الشمعة_Indicator_V3 - индикатор для MetaTrader 4

Wajdi MURAD | Russian English
Просмотров:
5036
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Показывает соотношение свечей между собой



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8838

