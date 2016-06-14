Ставь лайки и следи за новостями
iMAX3alert Fast trend alert indicator. - индикатор для MetaTrader 4
Эта версия индикатора iMAX — пример того, как методы, использованные в iMAX3, могут быть доработаны глубже в сторону функциональности торговых инструментов. Особенно интересно здесь программирование амплитуды фазовых сдвигов для повышения скорости определения трендов. Эта версия также щедро прокомментирована для лучшего понимания механики работы всех iMAX-индикаторов.
- Опционная отрисовка стрелок для обозначения тренда.
- Размер стрелок тренда можно менять.
- Есть возможности выбора цвета для всех фаз и трендовых стрелок.
- Опционная генерация алертов при смене тренда.
- Можно выбрать режим детекции тренда. Работает с 20 утвержденными валютными парами в режиме iMAX hp или универсален в режиме iMAX 0. .
