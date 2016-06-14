CodeBaseРазделы
iMAX3alert Fast trend alert indicator. - индикатор для MetaTrader 4

Эта версия индикатора iMAX — пример того, как методы, использованные в iMAX3, могут быть доработаны глубже в сторону функциональности торговых инструментов. Особенно интересно здесь программирование амплитуды фазовых сдвигов для повышения скорости определения трендов. Эта версия также щедро прокомментирована для лучшего понимания механики работы всех iMAX-индикаторов.

  • Опционная отрисовка стрелок для обозначения тренда.
  • Размер стрелок тренда можно менять.
  • Есть возможности выбора цвета для всех фаз и трендовых стрелок.
  • Опционная генерация алертов при смене тренда.
  • Можно выбрать режим детекции тренда. Работает с 20 утвержденными валютными парами в режиме iMAX hp или универсален в режиме iMAX 0. .

