Эта версия индикатора iMAX — пример того, как методы, использованные в iMAX3, могут быть доработаны глубже в сторону функциональности торговых инструментов. Особенно интересно здесь программирование амплитуды фазовых сдвигов для повышения скорости определения трендов. Эта версия также щедро прокомментирована для лучшего понимания механики работы всех iMAX-индикаторов.

Опционная отрисовка стрелок для обозначения тренда.

Размер стрелок тренда можно менять.

Есть возможности выбора цвета для всех фаз и трендовых стрелок.

Опционная генерация алертов при смене тренда.

Можно выбрать режим детекции тренда. Работает с 20 утвержденными валютными парами в режиме iMAX hp или универсален в режиме iMAX 0. .