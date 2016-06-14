Это переработанный скрипт iliko, который назывался Fractal dimension и находится здесь: https://www.mql5.com/en/code/7758

В нем я поправил две небольших ошибки и добавил расчет и отображение стандартного отклонения. Две ошибки описаны ниже:



- В строке 199:

Вместо: for( iteration=0; iteration < g_period_minus_1; iteration++ )

должно быть: for( iteration=0; iteration <= g_period_minus_1; iteration++ )



В строке 213:

Вместо: fdi=1.0 +(MathLog( length)+ LOG_2 )/MathLog( 2 * e_period );

Должно быть: fdi=1.0 +(MathLog( length)+ LOG_2 )/MathLog( 2 * g_period_minus_1);



Более детально можно познакомиться с этим кодом в моем блоге: http://fractalfinance.blogspot.com/

Здесь вы можете увидеть, как этот индикатор выглядит на дневном графике EURUSD. Нижнее окно отображает оригинальную фрактальную размерность iliko, а скользящая средняя — это FRASMA моей разработки, которую я публиковал ранее:







