Customized Buy Sell Close v2 -- Now in one script - скрипт для MetaTrader 4
Пользовательские функции Buy Sell Close V2 в одном скрипте. Основан на Buy Sell V 1 https://www.mql5.com/en/code/8580.
Функционал: стандартный код для управления ордерами.
Код 0 для закрытия текущей позиции.
Код 1 для закрытия с покупкой (вам не придется закрывать последнюю позицию вручную — скрипт всё сгенерирует за вас).
Код 2 для закрытия с продажей.
Вы можете добавить и другие коды по вашему желанию. Встроен контроль цен для межбанковских ставок. Можете добавить к вашему советнику свои собственные функции Buy и Close и настроить их под собственные потребности.
Встроен контроль ошибок #135 ++ Price changed и #129. Весь функционал программы прост для понимания.
Включить в состав советника модифицикацию ордеров и риск-менеджмент — в ближайших планах.
Пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментариях.
С наилучшими пожеланиями
ardiansyah
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8814
