Пользовательские функции Buy Sell Close V2 в одном скрипте. Основан на Buy Sell V 1 https://www.mql5.com/en/code/8580.

Функционал: стандартный код для управления ордерами.

Код 0 для закрытия текущей позиции.

Код 1 для закрытия с покупкой (вам не придется закрывать последнюю позицию вручную — скрипт всё сгенерирует за вас).

Код 2 для закрытия с продажей.

Вы можете добавить и другие коды по вашему желанию. Встроен контроль цен для межбанковских ставок. Можете добавить к вашему советнику свои собственные функции Buy и Close и настроить их под собственные потребности.

Встроен контроль ошибок #135 ++ Price changed и #129. Весь функционал программы прост для понимания.

Включить в состав советника модифицикацию ордеров и риск-менеджмент — в ближайших планах.

Пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментариях.

С наилучшими пожеланиями

ardiansyah

http://dailysignal.co.cc