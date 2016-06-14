Ставь лайки и следи за новостями
Trend Indicator - индикатор для MetaTrader 4
8836
Индикатор демонстрирует тренд на графиках M30. Тренд определяется на основе МА. Если МА с коротким периодом находится выше, чем МА с длинным периодом, это восходящий тренд. И наоборот, фиксируется нисходящий тред, если "короткая" МА находится под "длинной". Также я использовал ROC как добавочное правило отслеживания тренда.
Trend Indicator имеет 5 выходных значений:
2: Сильный восходящий тренд
1: Восходящий тренд
0: Отсутствие тренда
-1: Нисходящий тренд
-2: Сильный нисходящий тренд
Внешние переменные, которые вы можете увидеть в этом индикаторе:
ROC_MA_Period & ROC_Period : Я люблю использовать для обеих период 200, поскольку наблюдаю за долгосрочным трендом.
MA_Short_Period & MA_Long_Period : Вы можете вставить выбранный вами период — краткосрочный или долгосрочный.
Рекомендации:
- Индикатор поможет вам определять тренд на 30-минутном графике, и вы можете добавить его в свою торговлю на графиках 1, 5 или 15 минут. Таким образом, вам не потребуется регулярно открывать и закрывать 30-минутный график, чтобы посмотреть, что происходит с трендом.
- Вы можете использовать вашу стратегию покупки, когда рынок растет, и стратегию продажи, когда на рынке регистрируется нисходящий тренд.
И, наконец, я все еще продолжаю работать над этим индикатором. С удовольствием приму любые ваши комментарии и отзывы.
