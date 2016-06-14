CodeBaseРазделы
Индикаторы

Trend Indicator - индикатор для MetaTrader 4

Russian English
Просмотров:
8836
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

InvestMoneyLab.com

Индикатор демонстрирует тренд на графиках M30. Тренд определяется на основе МА. Если МА с коротким периодом находится выше, чем МА с длинным периодом, это восходящий тренд. И наоборот, фиксируется нисходящий тред, если "короткая" МА находится под "длинной". Также я использовал ROC как добавочное правило отслеживания тренда.

Trend Indicator имеет 5 выходных значений:

2: Сильный восходящий тренд
1: Восходящий тренд
0: Отсутствие тренда
-1: Нисходящий тренд
-2: Сильный нисходящий тренд

Внешние переменные, которые вы можете увидеть в этом индикаторе:

ROC_MA_Period & ROC_Period : Я люблю использовать для обеих период 200, поскольку наблюдаю за долгосрочным трендом.
MA_Short_Period & MA_Long_Period : Вы можете вставить выбранный вами период — краткосрочный или долгосрочный.

MyHourTrend MetaTrader Indicator


Рекомендации:

  • Индикатор поможет вам определять тренд на 30-минутном графике, и вы можете добавить его в свою торговлю на графиках 1, 5 или 15 минут. Таким образом, вам не потребуется регулярно открывать и закрывать 30-минутный график, чтобы посмотреть, что происходит с трендом.
  • Вы можете использовать вашу стратегию покупки, когда рынок растет, и стратегию продажи, когда на рынке регистрируется нисходящий тренд.

И, наконец, я все еще продолжаю работать над этим индикатором. С удовольствием приму любые ваши комментарии и отзывы.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8803

