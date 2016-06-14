С http://forexforums.dailyfx.com/blogs/learningmarkets-com/781-us-dollar-index-usdx.html:

"USDX (индекс доллара) — отношение доллара США к корзине других мировых валют. Эта корзина включает большую часть крупнейших валют и составляется на средневзвешенной основе. В нее входят евро, иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Каждая из этих валют имеет свой вес. Наибольший вес — у евро. Поскольку евро составляет почти половину общего веса корзины, то график индекса доллара часто выглядит почти как график фьючерсных контрактов USDEUR. Спотовые форекс-трейдеры замечают, что график индекса доллара очень похож на перевернутый график спотового контракта EURUSD. В любом случае, поскольку USDX включает 6 различных валют, это лучший показатель силы доллара, нежели любая из отдельных валютных пар, включая EURUSD."



