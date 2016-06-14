CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Indicator Strength - индикатор для MetaTrader 4

Desmond ORegan | Russian English
Просмотров:
7742
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает в виде гистограммы разницу между:

  1. быстрой и медленной скользящей средней (MA_Power=true);
  2. или основной и сигнальной линией индикатора MACD (MACD_Power=true);
  3. или основной и сигнальной линией стохастического индикатора (Stochastic_Power=true);

В отдельно взятый момент может быть выбрана только одна из этих трех опций (по умолчанию установлена МА). Другие индикаторы могут быть открыты для других графиков.
Этот индикатор также демонстрирует средние (сильные) уровни различий в значениях выше и ниже нулевой линии. Эта функция может быть отключена Set_Levels=false).
Индикатор предназначен для оценки силы ценового движения.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8816

Customized Buy Sell Close v2 -- Now in one script Customized Buy Sell Close v2 -- Now in one script

Версия 2 пользовательского скрипта Buy and sell v1

Trend Indicator Trend Indicator

Индикатор демонстрирует тренд на графиках M30.

Bollinger Bandwidth Bollinger Bandwidth

Прогноз рынка по ширине полос Боллинджера

Bollinger Bandwidth 2 Bollinger Bandwidth 2

Совмещает оригинальный BB с индикатором Bollinger Bandwidth и открывает отдельное окно для Bollinger Bandwidth.