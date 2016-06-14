Индикатор отображает в виде гистограммы разницу между:



быстрой и медленной скользящей средней (MA_Power=true); или основной и сигнальной линией индикатора MACD (MACD_Power=true); или основной и сигнальной линией стохастического индикатора (Stochastic_Power=true);

В отдельно взятый момент может быть выбрана только одна из этих трех опций (по умолчанию установлена МА). Другие индикаторы могут быть открыты для других графиков.

Этот индикатор также демонстрирует средние (сильные) уровни различий в значениях выше и ниже нулевой линии. Эта функция может быть отключена Set_Levels=false).

Индикатор предназначен для оценки силы ценового движения.



