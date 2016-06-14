Смотри, как бесплатно скачать роботов
StDev-AVG indicator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4278
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает МА (простую или экспоненциальную) для стандартного отклонения.
Обновление: сейчас доступны все четыре основные вида МА (SMA,EMA,SMMA,LWMA).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8793
