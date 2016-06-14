CodeBaseРазделы
StDev-AVG indicator - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор показывает МА (простую или экспоненциальную) для стандартного отклонения.

Обновление: сейчас доступны все четыре основные вида МА (SMA,EMA,SMMA,LWMA).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8793

