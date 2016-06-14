CodeBaseРазделы
Советники

AlliHeik - эксперт для MetaTrader 4

josef strauss | Russian English
Опубликован:
Эксперт работает на EURUSD, таймфреймы М15 и М30.

В качестве первого опыта я использовал сглаженный Хайкен Аши в качестве первичного сигнала, за которым следует линия индикатора Челюсти Аллигатора. Возможно, результаты могут быть более эффективными с добавлением линий Аллигатора в качестве фильтра, который смягчит флуктуации Хайкен Аши в моменты боковых движений рынка. Кроме того, необходима ММ, которая будет изменять позицию при смене направления рынка и закроет все открытые позиции по противоположному сигналу.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8762

