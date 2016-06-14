Индикатор дает сигналы Buy и Sell. Он использует такие индикаторы, как МА, Parabolic SAR, Полосы Боллинжера и i-CAi (вы должны их установить).

Вы можете тщательно настроить его. Он дает только сигнал, но не цену.



Оба они — и GG01, и GG01-101 дают одинаковые сигналы и имеют одинаковые настройки. Различие — только в режиме отображения.



Будьте осторожны, протестируйте на демо-счете, прежде чем начать с их помощью реальную торговлю!









Индикаторы GG01 и GG01-101