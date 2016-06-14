Ставь лайки и следи за новостями
GG01 and GG01-101 indicator - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор дает сигналы Buy и Sell. Он использует такие индикаторы, как МА, Parabolic SAR, Полосы Боллинжера и i-CAi (вы должны их установить).
Вы можете тщательно настроить его. Он дает только сигнал, но не цену.
Оба они — и GG01, и GG01-101 дают одинаковые сигналы и имеют одинаковые настройки. Различие — только в режиме отображения.
Будьте осторожны, протестируйте на демо-счете, прежде чем начать с их помощью реальную торговлю!
Индикаторы GG01 и GG01-101
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8791
