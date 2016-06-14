CodeBaseРазделы
Индикаторы

GG01 and GG01-101 indicator - индикатор для MetaTrader 4

Gordon Gekko
11444
(10)
Индикатор дает сигналы Buy и Sell. Он использует такие индикаторы, как МА, Parabolic SAR, Полосы Боллинжера и i-CAi (вы должны их установить).

Вы можете тщательно настроить его. Он дает только сигнал, но не цену.

Оба они — и GG01, и GG01-101 дают одинаковые сигналы и имеют одинаковые настройки. Различие — только в режиме отображения.

Будьте осторожны, протестируйте на демо-счете, прежде чем начать с их помощью реальную торговлю!



Индикаторы GG01 и GG01-101

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8791

