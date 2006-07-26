CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MAMA NK - индикатор для MetaTrader 4

Collector
Просмотров:
6308
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор #MAMA_NK - это индикатор #MAMA (https://www.mql5.com/ru/code/8400), оптимизированный в соответствии со статьей "Многократный пересчёт нулевого бара в некоторых индикаторах" (https://www.mql5.com/ru/articles/1411) автором статьи Николаем Косициным (Nikolay).

#MAMA NK

ATR Levels ATR Levels

Индикатор ATR Levels.

All usd pair All usd pair

Индикатор All_usd_pair.

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

Индикатор BrainTrend1Sig.

Pivot AllLevels Pivot AllLevels

Индикатор Pivot_AllLevels.