Индикатор #MAMA_NK - это индикатор #MAMA (https://www.mql5.com/ru/code/8400), оптимизированный в соответствии со статьей "Многократный пересчёт нулевого бара в некоторых индикаторах" (https://www.mql5.com/ru/articles/1411) автором статьи Николаем Косициным (Nikolay).



#MAMA NK

