Индикатор PriceChannel_Stop_NK - это индикатор PriceChannel_Stop, оптимизированный в соответствии со статьей "Многократный пересчёт нулевого бара в некоторых индикаторах" (https://www.mql5.com/ru/articles/1411) автором статьи Николаем Косициным (Nikolay).

PriceChannel Stop NK

