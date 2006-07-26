Индикатор NRTR_NK - это индикатор NRTR (http://codebase.mql4.com/ru/code/8349), оптимизированный в соответствии со статьей "Многократный пересчёт нулевого бара в некоторых индикаторах" (https://www.mql5.com/ru/articles/1411) автором статьи Николаем Косициным (Nikolay).

