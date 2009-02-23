AIS1 Standard Indicator

Функция для быстрого создания таблиц из графического объекта LABEL (с примером использования в виде скрипта).

Индикатор торговых сигналов на двух скользящих средних.

Индикатор использует спектральный анализ значений выбранного индикатора и экстраполирует эти значения в будущее, используя ряд Фурье.

Скрипт расчитывает смещение закрытия дневных баров, в зависимости от дня недели. Реализация идеи Ларри Вильямса, описанной в его книге "Долгосрочные успехи краткосрочной торговли".