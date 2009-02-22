Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
2MAGoodCooked - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10036
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор рисует стрелки на восстановлении тренда после отката. Если быстрая скользящая средняя выше медленной, затем быстрая в течение 1-2 баров движется вниз и разворачивается вверх - на графике отображается стрелка вверх, аналогично в другую сторону. Маленькие стрелки показывают все восстановления после откатов, жирные - первая стрелка в новом направлении. Желтые крестики - точки пересечения скользящих средних (крестик снизу - пересечение вверх, крестик сверху - пересечение вниз).
Параметры:
FastMAPeriod - Период быстрой МА,
FastMAMethod - Метод быстрой МА: 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA,
FastMAPrice - Цена быстрой МА: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted,
SlowMAPeriod - Период медленной МА,
SlowMAMethod - Метод медленной МА: 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA,
SlowMAPrice - Цена медленной: МА 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted,
TwoBar - Проверять перегиб МА слева от экстремума по двум барам, справа всегда по одном бару, см. изображение ниже.
При TwoBar=true слева от экстремума (красная вертикальная линия) быстрая скользящая средняя (синего цвета) должна подниматься (для sell) или опускаться (для buy) в течение двух баров, при TwoBar=false достаточно одного бара.
Примечание:
Два первых буфера индикатора используются для скользящих средних, по умолчанию не имеют цвета, можно установить цвет (вкладка "Цвета" окна свойств индикатора) и они будут отображаться на графике.
Функция для быстрого создания таблиц из графического объекта LABEL (с примером использования в виде скрипта).s_HTMLTable
Функция для быстрого создания HTML таблицы (скрипт с примером вызова).
IndicatorFourier Extrapolation of Indicator
Индикатор использует спектральный анализ значений выбранного индикатора и экстраполирует эти значения в будущее, используя ряд Фурье.