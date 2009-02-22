Индикатор рисует стрелки на восстановлении тренда после отката. Если быстрая скользящая средняя выше медленной, затем быстрая в течение 1-2 баров движется вниз и разворачивается вверх - на графике отображается стрелка вверх, аналогично в другую сторону. Маленькие стрелки показывают все восстановления после откатов, жирные - первая стрелка в новом направлении. Желтые крестики - точки пересечения скользящих средних (крестик снизу - пересечение вверх, крестик сверху - пересечение вниз).

Параметры:



FastMAPeriod - Период быстрой МА,

FastMAMethod - Метод быстрой МА: 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA,

FastMAPrice - Цена быстрой МА: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted,

SlowMAPeriod - Период медленной МА,

SlowMAMethod - Метод медленной МА: 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA,

SlowMAPrice - Цена медленной: МА 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted,

TwoBar - Проверять перегиб МА слева от экстремума по двум барам, справа всегда по одном бару, см. изображение ниже.

При TwoBar=true слева от экстремума (красная вертикальная линия) быстрая скользящая средняя (синего цвета) должна подниматься (для sell) или опускаться (для buy) в течение двух баров, при TwoBar=false достаточно одного бара.

Примечание:



Два первых буфера индикатора используются для скользящих средних, по умолчанию не имеют цвета, можно установить цвет (вкладка "Цвета" окна свойств индикатора) и они будут отображаться на графике.