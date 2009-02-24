Автор:

gpwr

По многочисленным просьбам, я изменил Extrapolator.mq4, оставив только первый метод экстраполяции (Фурье) и добавив возможность использования значений выбранного индикатора в качестве входных данных.

Приложенный индикатор использует спектральный анализ значений выбранного индикатора и экстраполирует эти значения в будущее, используя ряд Фурье.

Для примера выбран индикатор Williams Percent Range. Вектор in[] содержит значения выбранного индикатора. На графике внизу, чёрная линия в окне FEoI - значения индикатора, синяя линия - Фурье ряд для прошлых значений, красная линия - экстраполяция ряда Фурье в будущее. Предсказанные значения начинаются с LastBar-1 и включают самый последний известный бар в истории LastBar для непрерывной стыковки смоделированных прошлых (синяя линия) и будущих (красная линия) значений.

Входные данные:

extern int LastBar =200; //Номер последнего бара в истории. 0 означает самый последний на графике.

extern int PastBars =500; //Количество баров в истории, по которым производится спектральный анализ и подгонка Фурье ряда

extern int FutBars =200; //Количество баров в предсказании

extern int HarmNo =10; //Количество членов в Фурье ряде; HarmNo=0 выбирает максимальное количество гармонических составляющих HarmNo=PastBars

extern double FreqTOL =0.0001;//Погрешность вычислений частот по методу Куина-Фернандеса

Строка, где изменяется выбранный индикатор, указана внизу красным цветом:

int start()

{

ArrayInitialize(in,EMPTY_VALUE);

ArrayInitialize(pv,EMPTY_VALUE);

ArrayInitialize(fv,EMPTY_VALUE);



//Choose indicator and find the average of its np past values

double x[]; //stores indicator values

ArrayResize(x,np);

double av=0.0;

for(int i=-lb;i<np;i++)

{

in[i+lb]=0.5+iWPR(NULL,0,50,i+lb)/100.0; //change indicator here

if(i>=0)

{

x[i]=in[i+lb];

av+=x[i];

}

}

av/=np;



//Prepare modeled data

for(i=0;i<np;i++)

{

pv[i]=av;

if(i<=nf) fv[i]=av;

} //Fit trigomometric series

double w,m,c,s;

for(int harm=1;harm<=HarmNo;harm++)

{

Freq(x,w,m,c,s);

for(i=0;i<np;i++)

{

pv[i]+=m+c*MathCos(w*i)+s*MathSin(w*i);

if(i<=nf) fv[i]+=m+c*MathCos(w*i)-s*MathSin(w*i);

}

}



//Reorder the predicted vector

for(i=0;i<=(nf-1)/2;i++)

{

double tmp=fv[i];

fv[i]=fv[nf-i];

fv[nf-i]=tmp;

}

return(0);

}

Как и прежде, просьба: если вам удастся создать прибыльный эксперт на основе этого индикатора, пожалуйста поделитесь идеей по почтовому адресу, указанному в заголовке кода.

Успехов вам!