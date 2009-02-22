Смотри, как бесплатно скачать роботов
s_Table - скрипт для MetaTrader 4
Функция для быстрого создания таблиц на графике цены из графического объекта LABEL (с примером использования в виде скрипта).
Параметры функции:
string aName, string aHeader[], // Имя таблицы int aColWidth[], // Массив с шириной каждой колонки. В условных единицах соответсвующих // размеру знака с кодом 110 шрифта Wingdings string aContent[][], // Массив с содержимым таблицы. Первое измерение - строка, // вторая - колонка int aX = 5, // Координата Х верхнего левого угла таблицы int aY = 10, // Координата Y верхнего левого угла таблицы int aRows = 30, // Размер таблицы по вертикали (в строках). Если в массиве aContent // задано большее количество строк, таблица будет состоять из // нескольких колонок int tTableSize = 4, // Типоразмер таблицы 1-12 color aHeaderBackColor = Silver, // Цвет фона заголовка color aHeaderTextColor = Navy, // Цвет текста заголовка bool aHeaderBold = true, // Жирный текст заголовка color aContentBackColor = Gainsboro, // Фон содержимого таблицы color aContentTextColor = Black // Цвет текста содержимого таблицы
