Скрипты

s_Table - скрипт для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
3949
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Функция для быстрого создания таблиц на графике цены из графического объекта LABEL (с примером использования в виде скрипта).


Параметры функции:

string aName,
string aHeader[],                            	// Имя таблицы
int aColWidth[],                             	// Массив с шириной каждой колонки. В условных единицах соответсвующих 
						// размеру знака с кодом 110 шрифта Wingdings
string aContent[][],                         	// Массив с содержимым таблицы. Первое измерение - строка, 
						// вторая - колонка
int aX                     =  5,             	// Координата Х верхнего левого угла таблицы
int aY                     =  10,            	// Координата Y верхнего левого угла таблицы
int aRows                  =  30,            	// Размер таблицы по вертикали (в строках). Если в массиве aContent 
						// задано большее количество строк, таблица будет состоять из 
						// нескольких колонок
int tTableSize             =  4,             	// Типоразмер таблицы 1-12
color aHeaderBackColor     =  Silver,        	// Цвет фона заголовка
color aHeaderTextColor     =  Navy,          	// Цвет текста заголовка
bool aHeaderBold           =  true,          	// Жирный текст заголовка
color aContentBackColor    =  Gainsboro,     	// Фон содержимого таблицы
color aContentTextColor    =  Black          	// Цвет текста содержимого таблицы
