Учтены пожелания, высказанные в комментариях на странице оригинала.

1. Добавлена раскраска баров гистограммы относительно предыдущего бара.

2. Значения FastEMABuffer и SlowEMABuffer берутся помноженными на 100. Автор комментария утверждает, что это облегчает интерпретацию сигналов. Хотя в принципе при раскрашивании баров и так все видно прекрасно.



Автор:

Оригинальный индикатор разместил Collector.

Полное описание смотрите на странице оригинала.



ZeroLag MACD Colored (который в отдельном окне индикатора) :-)



