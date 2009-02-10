Ставь лайки и следи за новостями
ZeroLag MACD Colored - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12716
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Учтены пожелания, высказанные в комментариях на странице оригинала.
1. Добавлена раскраска баров гистограммы относительно предыдущего бара.
2. Значения FastEMABuffer и SlowEMABuffer берутся помноженными на 100. Автор комментария утверждает, что это облегчает интерпретацию сигналов. Хотя в принципе при раскрашивании баров и так все видно прекрасно.
Автор:
Оригинальный индикатор разместил Collector.
Полное описание смотрите на странице оригинала.
ZeroLag MACD Colored (который в отдельном окне индикатора) :-)
