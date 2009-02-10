CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ZeroLag MACD Colored - индикатор для MetaTrader 4

Pluto.ru | Russian English
Просмотров:
12716
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Учтены пожелания, высказанные в комментариях на странице оригинала.

1. Добавлена раскраска баров гистограммы относительно предыдущего бара.

2. Значения FastEMABuffer и SlowEMABuffer берутся помноженными на 100. Автор комментария утверждает, что это облегчает интерпретацию сигналов. Хотя в принципе при раскрашивании баров и так все видно прекрасно.

Автор:

Оригинальный индикатор разместил Collector.

Полное описание смотрите на странице оригинала.


ZeroLag MACD Colored (который в отдельном окне индикатора) :-)


Быстрый лимитник Быстрый лимитник

Настроенный на горячую клавишу скрипт позволяет практически мгновенно открывать лимитные ордера с заданным уровнем риска (в валюте депозита) и тейкпрофитом (т.н. брекеты).

Pipso Pipso

Пипсовка на отбой от внутри дневного канала

Коридор и угол его наклона методом наименьших квадратов Коридор и угол его наклона методом наименьших квадратов

Реагирует на рынок быстрее, чем МА (скользящая средняя)

Дивергенция Дивергенция

Семафор, предсказывающий куда должна отправиться цена