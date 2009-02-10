Ставь лайки и следи за новостями
Дивергенция - индикатор для MetaTrader 4
Если синяя полосочка вверх, то и цена пойдёт вверх. Вниз - аналогично.
Точки - обозначают найденные вершины (фракталы) указанного индикатора.
Красные полоски - это максимальные вершины (слабый сигнал на то, что цена "откатится" немного пойдёт против тренда)
i-Divergency.mq4 - дивергенция по стохастику
i-DivMACD.mq4 - дивергенция по MACD
Если есть желание проанализировать другие какие-нибудь индикаторы - необходимо заменить строку
Stochastic[CurBuffer]=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_EMA,0,MODE_MAIN,CurrentCandle);
на то, что нужно
Бывают и ложные сигналы. Куда уж без них то?
Реагирует на рынок быстрее, чем МА (скользящая средняя)ZeroLag MACD Colored
Индикатор ZeroLag MACD Colored является модификацией индикатора ZeroLag MACD (MACD с нулевой задержкой). Добавлена раскраска баров гистограммы относительно предыдущего бара, если предыдущий бар ниже/выше текущего.