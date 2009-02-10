Если синяя полосочка вверх, то и цена пойдёт вверх. Вниз - аналогично.

Точки - обозначают найденные вершины (фракталы) указанного индикатора.

Красные полоски - это максимальные вершины (слабый сигнал на то, что цена "откатится" немного пойдёт против тренда)

i-Divergency.mq4 - дивергенция по стохастику

i-DivMACD.mq4 - дивергенция по MACD

Если есть желание проанализировать другие какие-нибудь индикаторы - необходимо заменить строку

Stochastic[CurBuffer]= iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_EMA , 0 , MODE_MAIN ,CurrentCandle);

на то, что нужно

Бывают и ложные сигналы. Куда уж без них то?