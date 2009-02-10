CodeBaseРазделы
Индикаторы

Дивергенция - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov | Russian English
Если синяя полосочка вверх, то и цена пойдёт вверх. Вниз - аналогично.

Точки - обозначают найденные вершины (фракталы) указанного индикатора.

Красные полоски - это максимальные вершины (слабый сигнал на то, что цена "откатится" немного пойдёт против тренда)

i-Divergency.mq4 - дивергенция по стохастику

i-DivMACD.mq4 - дивергенция по MACD

Если есть желание проанализировать другие какие-нибудь индикаторы - необходимо заменить строку

Stochastic[CurBuffer]=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_EMA,0,MODE_MAIN,CurrentCandle);

на то, что нужно

Бывают и ложные сигналы. Куда уж без них то?

