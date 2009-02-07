Смотри, как бесплатно скачать роботов
Pipso - эксперт для MetaTrader 4
- 12006
-
extern int start=21;//час начала работы extern int end=9;//час окончания работы (плюс к начальному) extern int period=36; //период для постороения канала в барах extern double SLpp=300; //стоп в процентах от размаха канала
работает при спреде 3-4 пункта
Warning: Не пытайтесь заряжать на реал! :)
Strategy Tester Report
Pipso
MetaQuotes-Demo (Build 220)
|Символ
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Период
|5 Минут (M5) 2006.01.02 00:10 - 2009.02.06 13:20 (2006.01.01 - 2010.01.01)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|start=21; end=9; period=36; SLpp=300;
|Баров в истории
|222523
|Смоделировано тиков
|4418012
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|76680.42
|Общая прибыль
|154571.41
|Общий убыток
|-77890.99
|Прибыльность
|1.98
|Матожидание выигрыша
|30.39
|Абсолютная просадка
|306.55
|Максимальная просадка
|4443.23 (5.18%)
|Относительная просадка
|5.22% (583.70)
|Всего сделок
|2523
|Короткие позиции (% выигравших)
|1284 (78.35%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|1239 (78.53%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|1979 (78.44%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|544 (21.56%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|933.20
|убыточная сделка
|-2244.36
|Средняя
|прибыльная сделка
|78.11
|убыточная сделка
|-143.18
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|68 (5453.46)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|9 (-131.98)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|5453.46 (68)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-2536.27 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|1
