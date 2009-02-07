CodeBaseРазделы
Pipso - эксперт для MetaTrader 4

Евгений | Russian English
Просмотров:
12006
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу 
extern int start=21;//час начала работы
extern int end=9;//час окончания работы (плюс к начальному)
extern int period=36; //период для постороения канала в барах
extern double SLpp=300; //стоп в процентах от размаха канала

работает при спреде 3-4 пункта

Warning: Не пытайтесь заряжать на реал! :)

Strategy Tester Report
Pipso
MetaQuotes-Demo (Build 220)

СимволEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период5 Минут (M5) 2006.01.02 00:10 - 2009.02.06 13:20 (2006.01.01 - 2010.01.01)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыstart=21; end=9; period=36; SLpp=300;

Баров в истории222523Смоделировано тиков4418012Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль76680.42Общая прибыль154571.41Общий убыток-77890.99
Прибыльность1.98Матожидание выигрыша30.39

Абсолютная просадка306.55Максимальная просадка4443.23 (5.18%)Относительная просадка5.22% (583.70)

Всего сделок2523Короткие позиции (% выигравших)1284 (78.35%)Длинные позиции (% выигравших)1239 (78.53%)

Прибыльные сделки (% от всех)1979 (78.44%)Убыточные сделки (% от всех)544 (21.56%)
Самая большаяприбыльная сделка933.20убыточная сделка-2244.36
Средняяприбыльная сделка78.11убыточная сделка-143.18
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)68 (5453.46)непрерывных проигрышей (убыток)9 (-131.98)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)5453.46 (68)непрерывный убыток (число проигрышей)-2536.27 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш5непрерывный проигрыш1
Функция торговых сигналов. Основана на показаниях индикатора CCI. Функция торговых сигналов. Основана на показаниях индикатора CCI.

Расчёт количества лотов от Антона Трефолева. Расчёт количества лотов от Антона Трефолева.

Быстрый лимитник Быстрый лимитник

Настроенный на горячую клавишу скрипт позволяет практически мгновенно открывать лимитные ордера с заданным уровнем риска (в валюте депозита) и тейкпрофитом (т.н. брекеты).

ZeroLag MACD Colored ZeroLag MACD Colored

Индикатор ZeroLag MACD Colored является модификацией индикатора ZeroLag MACD (MACD с нулевой задержкой). Добавлена раскраска баров гистограммы относительно предыдущего бара, если предыдущий бар ниже/выше текущего.