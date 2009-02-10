Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Коридор и угол его наклона методом наименьших квадратов - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10467
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Через множество точек можно провести прямую y=ax+b, при этом расстояние от каждой точки до прямой будет примерно сбалансированным.
Для построения линии HighLine и LowLine использовано множество точек High и Low соответственно за период MyPeriod.
Если параметр CalculateDeflection включен, то в график вводятся ещё две линии HighDeflection и LowDeflection, которые показывают возможный разброс цены (среднеквадратичную ошибку). Скрытая линия b показывает значение свободного члена в уравнении прямой.
Индикатор MLS-HL4-Angle рассчитывает значение a в пунктах и обозначает угол наклона найденной прямой к горизонту.
В окне "Окно Данных" индикатор отображает значение начальной цены b и показатель изменения угла p, относительно касательной. Если p>0, то кривая a заворачивает налево, а значит угол стремится к положительным значениям. Однако если p<0, то кривая а пытается повернуть направо и стремит угол к отрицательным значениям.
В архиве MLS.zip представлена математика расчёта методом наименьших квадратов.
Индикатор ZeroLag MACD Colored является модификацией индикатора ZeroLag MACD (MACD с нулевой задержкой). Добавлена раскраска баров гистограммы относительно предыдущего бара, если предыдущий бар ниже/выше текущего.Быстрый лимитник
Настроенный на горячую клавишу скрипт позволяет практически мгновенно открывать лимитные ордера с заданным уровнем риска (в валюте депозита) и тейкпрофитом (т.н. брекеты).
Семафор, предсказывающий куда должна отправиться ценаТрал
Трейлинг-стоп по балансу