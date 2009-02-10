Через множество точек можно провести прямую y=ax+b, при этом расстояние от каждой точки до прямой будет примерно сбалансированным.

Для построения линии HighLine и LowLine использовано множество точек High и Low соответственно за период MyPeriod.

Если параметр CalculateDeflection включен, то в график вводятся ещё две линии HighDeflection и LowDeflection, которые показывают возможный разброс цены (среднеквадратичную ошибку). Скрытая линия b показывает значение свободного члена в уравнении прямой.

Индикатор MLS-HL4-Angle рассчитывает значение a в пунктах и обозначает угол наклона найденной прямой к горизонту.

В окне "Окно Данных" индикатор отображает значение начальной цены b и показатель изменения угла p, относительно касательной. Если p>0, то кривая a заворачивает налево, а значит угол стремится к положительным значениям. Однако если p<0, то кривая а пытается повернуть направо и стремит угол к отрицательным значениям.

В архиве MLS.zip представлена математика расчёта методом наименьших квадратов.