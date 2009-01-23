CodeBaseРазделы
Индикаторы

MTF PCCI-as a filter - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English
Просмотров:
4957
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Мультитаймфреймовый индикатор PCCI.

Входные параметры:

extern int TF = 0;


MTF PCCI-as a filter


