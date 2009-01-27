Индикатор сетка. Финальная версия. Доработана с учетом пожеланий.

Увеличена скорость работы, корректно обрабатываются пропущенные бары. Если видите что расстояние между вертикальными линиями значительно меньше, значит там нахватает в истории баров.



Идея – заменить стандартную сетку, на более удобную для визуальной работы.



Рекомендуется использовать для визуальной работы. Применений много. Вплоть до создания торговых систем, т.к. позволяет увидеть некоторые закономерности поведения цены.



Вертикальная линия - соответствует началу часа. Некоторые отличаются цветом.

начало недели - красная линия,

начало дня - синяя линия,

начало месяца - желтая вертикальная линия.

Горизонтальная линяя - стоит на психологических (целых) уровнях 1.3700, 13750 и т.д.

синий - линия фигуры

серый - промежуточные уровни

Оптимизирован код. Устранены не точности работы. По многочисленным просьбам введены усовершенствования. Код содержит подробные коментарии.