CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Сетка - индикатор для MetaTrader 4

Prival | Russian English
Просмотров:
19655
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор сетка. Финальная версия. Доработана с  учетом пожеланий.

 

Увеличена скорость работы, корректно обрабатываются пропущенные бары. Если видите что расстояние между вертикальными линиями значительно меньше, значит там нахватает в истории баров.

Идея – заменить стандартную сетку, на более удобную для визуальной работы.

Рекомендуется использовать для визуальной работы. Применений много. Вплоть до создания торговых систем, т.к. позволяет увидеть некоторые закономерности поведения цены.


Вертикальная линия - соответствует началу часа. Некоторые отличаются цветом.

начало недели - красная линия,

начало дня - синяя линия,

начало месяца - желтая вертикальная линия.

Горизонтальная линяя -  стоит на психологических (целых) уровнях 1.3700, 13750 и т.д.
синий  - линия фигуры
серый - промежуточные уровни

Оптимизирован код. Устранены не точности работы. По многочисленным просьбам введены усовершенствования. Код содержит подробные коментарии.

Ma_Parabolic_st2 Ma_Parabolic_st2

Параболик, нарисованный от минимумов и максимумов движущейся средней. Эффективно показывает тренды на малых таймфреймах, позволяя исключить в большей степени частые переключения, характерные для индикатора "Parabolic SAR".

2pbIdealMA 2pbIdealMA

Мувинг

Пример: Обработка матрицы Пример: Обработка матрицы

Пример кода.

Система: Чемпионат 2008, последняя версия Система: Чемпионат 2008, последняя версия

Автоматическая торговая система.