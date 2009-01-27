Ставь лайки и следи за новостями
Сетка - индикатор для MetaTrader 4
19655
Индикатор сетка. Финальная версия. Доработана с учетом пожеланий.
Увеличена скорость работы, корректно
обрабатываются пропущенные бары. Если видите что расстояние между вертикальными
линиями значительно меньше, значит там нахватает в истории баров.
Идея – заменить стандартную сетку, на более удобную для визуальной работы.
Рекомендуется использовать для визуальной работы. Применений много. Вплоть до создания торговых систем, т.к. позволяет увидеть некоторые закономерности поведения цены.
Вертикальная линия - соответствует началу часа. Некоторые отличаются цветом.
начало недели - красная линия,
начало дня - синяя линия,
начало месяца - желтая вертикальная линия.
Горизонтальная линяя
- стоит на психологических (целых) уровнях 1.3700, 13750 и т.д.
синий - линия фигуры
серый - промежуточные уровни
Оптимизирован код. Устранены не точности работы. По многочисленным просьбам введены усовершенствования. Код содержит подробные коментарии.
