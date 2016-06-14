Смотри, как бесплатно скачать роботов
Risk/Reward Ratio - индикатор для MetaTrader 4
- 7055
Этот код помогает быстро определить, какие именно сделки обеспечивают ваше соотношение риск/прибыль.Первая версия: красная линия = StopLoss, и зеленая = TakeProfit. Расчеты были сделаны по цене bid.
Версия 0.1 = мы можем принять решение, если открытие позиции — это стоимость bid или условия открытия уровня. Добавлена легенда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8680
