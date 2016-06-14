CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Mabel_Timeframes - индикатор для MetaTrader 4

olufikayo olowoyo | Russian English
Просмотров:
7175
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Код основан на индикаторах, работающих по 6 таймфреймам. Каждый из них дает отдельный сигнал.

Индикатор получает входные данные по основным таймфреймам, и когда ВСЕ составные части дают сигнал вверх/вниз, индикатор соглашается с направлением. Таким образом, сигналом к размещению ордеров станет одновременное сочетание ВСЕХ сигналов.

Лучше всего его использовать, когда старшие таймфреймы дают совпадающие сигналы с сигналами от младших таймфреймов, особенно при скальпинге.

Mabel_Timeframes

Mabel_Timeframes

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8690

Daily Pivot Points со сдвигом серверного времени Daily Pivot Points со сдвигом серверного времени

Позволяет вычислять время для точки pivot с опережением или запозданием по отношению к серверному времени.

Risk/Reward Ratio Risk/Reward Ratio

Показывает соотношение риск/прибыль на графике

StringArraySuite.mqh StringArraySuite.mqh

Функции для обработки двумерных массивов строк. Полезно при прототипировании.

StringArraySuiteSample.mq4 StringArraySuiteSample.mq4

Демонстрация работы StringArraySuite.mqh