Mabel_Timeframes

Код основан на индикаторах, работающих по 6 таймфреймам. Каждый из них дает отдельный сигнал.



Индикатор получает входные данные по основным таймфреймам, и когда ВСЕ составные части дают сигнал вверх/вниз, индикатор соглашается с направлением. Таким образом, сигналом к размещению ордеров станет одновременное сочетание ВСЕХ сигналов.

Лучше всего его использовать, когда старшие таймфреймы дают совпадающие сигналы с сигналами от младших таймфреймов, особенно при скальпинге.