Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Mabel_Timeframes - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7175
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Код основан на индикаторах, работающих по 6 таймфреймам. Каждый из них дает отдельный сигнал.
Индикатор получает входные данные по основным таймфреймам, и когда ВСЕ составные части дают сигнал вверх/вниз, индикатор соглашается с направлением. Таким образом, сигналом к размещению ордеров станет одновременное сочетание ВСЕХ сигналов.
Лучше всего его использовать, когда старшие таймфреймы дают совпадающие сигналы с сигналами от младших таймфреймов, особенно при скальпинге.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8690
Позволяет вычислять время для точки pivot с опережением или запозданием по отношению к серверному времени.Risk/Reward Ratio
Показывает соотношение риск/прибыль на графике
Функции для обработки двумерных массивов строк. Полезно при прототипировании.StringArraySuiteSample.mq4
Демонстрация работы StringArraySuite.mqh