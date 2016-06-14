CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Multi Time Frame Trader - эксперт для MetaTrader 4

c0d3 | Russian English
Просмотров:
7984
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт наблюдает за таймфреймами и определяет короткую или длинную позицию, основываясь на самом длинном таймфрейме. Этот советник обращается к индикатору !LinRegrBuf и определяет периоды тренда или флэта для таймфреймов for M1, M5, и H1 .

  • Если H1 тренд/наклон движется в направлении роста, советник ждет, когда M5 и M1 войдут в зону перепроданности, после чего открывается длинная позиция. Условия перепроданности M5 и M1 определяются ожиданием появления iLow на M5 и M1, который будет ниже, чем действующая поддержка по индикатору !LinRegrBuf на M5 и M1. Тейк-профит на "длинных" ордерах - это центральная линия индикатора !LinRegrBuf на графике M5. Стоп-лосс по ордеру — половина тейк-профита.

  • Если тренд/наклон на H1 движется в отрицательном направлении, советник ждет, когда начнется перепроданность на M5 и M1, после чего входит в короткую позицию. Условия перепроданности M5 и M1 определяются ожиданием того, пока iHigh на M5 и M1 не станет выше, чем действующее сопротивление по индикатору !LinRegrBuf на таймфреймах M5 и M1. Тейк-профит по коротким ордерам — центральная линия индикатора !LinRegrBuf на графике M5 . Стоп-лосс по ордеру — половина тейк-профита.

  • Соотношение риск/прибыль по всем ордерам составляет 1:2.

  • Эксперт может быть применен к любому торговому символу.



  • Этот эксперт можно применять на любом графике и таймфреме, и он может показать наклон тренда на любом таймфрейме, как показано в верхнем правом углу на картинке ниже. На графике ниже наклон M1 читается как -0,1212, этот отрицательный наклон можно визуально наблюдать на графике внизу с помощью индикатора !LinRegrBuf . Наклоны по остальным таймфреймам показываются ниже наклона М1.

Свойства эксперта:

  • Trade | разрешение трейдинга на тренде/наклоне
  • barstocount | эта цифра используется индикатором !LinRegrBuf indicator, для определения тренда. Пройдите по ссылке, размещенной ниже, для получения детальной информации об индикаторе !LinRegrBuf . https://www.mql5.com/en/code/8016
  • Lots | лоты для использования в ордерах
  • Slippage | допустимое проскальзывание по ордерам
  • MagicNumber | количество ордеров, открытых этим советником

Дополнительная информация:





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8664

Fisher org v1 Fisher org v1

Индикатор Fisher_org_v1.

Capture MouseEvents on Chart Capture MouseEvents on Chart

Набор функций, позволяющий отслеживать события мыши на вашем графике.

Risk/Reward Ratio Risk/Reward Ratio

Показывает соотношение риск/прибыль на графике

Daily Pivot Points со сдвигом серверного времени Daily Pivot Points со сдвигом серверного времени

Позволяет вычислять время для точки pivot с опережением или запозданием по отношению к серверному времени.