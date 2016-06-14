Смотри, как бесплатно скачать роботов
Multi Time Frame Trader - эксперт для MetaTrader 4
Эксперт наблюдает за таймфреймами и определяет короткую или длинную позицию, основываясь на самом длинном таймфрейме. Этот советник обращается к индикатору !LinRegrBuf и определяет периоды тренда или флэта для таймфреймов for M1, M5, и H1 .
- Если H1 тренд/наклон движется в направлении роста, советник ждет, когда M5 и M1 войдут в зону перепроданности, после чего открывается длинная позиция. Условия перепроданности M5 и M1 определяются ожиданием появления iLow на M5 и M1, который будет ниже, чем действующая поддержка по индикатору !LinRegrBuf на M5 и M1. Тейк-профит на "длинных" ордерах - это центральная линия индикатора !LinRegrBuf на графике M5. Стоп-лосс по ордеру — половина тейк-профита.
- Если тренд/наклон на H1 движется в отрицательном направлении, советник ждет, когда начнется перепроданность на M5 и M1, после чего входит в короткую позицию. Условия перепроданности M5 и M1 определяются ожиданием того, пока iHigh на M5 и M1 не станет выше, чем действующее сопротивление по индикатору !LinRegrBuf на таймфреймах M5 и M1. Тейк-профит по коротким ордерам — центральная линия индикатора !LinRegrBuf на графике M5 . Стоп-лосс по ордеру — половина тейк-профита.
- Соотношение риск/прибыль по всем ордерам составляет 1:2.
- Эксперт может быть применен к любому торговому символу.
- Этот эксперт можно применять на любом графике и таймфреме, и он может показать наклон тренда на любом таймфрейме, как показано в верхнем правом углу на картинке ниже. На графике ниже наклон M1 читается как -0,1212, этот отрицательный наклон можно визуально наблюдать на графике внизу с помощью индикатора !LinRegrBuf . Наклоны по остальным таймфреймам показываются ниже наклона М1.
Свойства эксперта:
- Trade | разрешение трейдинга на тренде/наклоне
- barstocount | эта цифра используется индикатором !LinRegrBuf indicator, для определения тренда. Пройдите по ссылке, размещенной ниже, для получения детальной информации об индикаторе !LinRegrBuf . https://www.mql5.com/en/code/8016
- Lots | лоты для использования в ордерах
- Slippage | допустимое проскальзывание по ордерам
- MagicNumber | количество ордеров, открытых этим советником
Дополнительная информация:
- Загрузите !LinRegrBuf.mq4 в каталог индикаторов МT4 т.е. 'experts\indicators'
- Чтобы найти более детальную информацию по этой стратегии, прочтите содержание по следующей ссылке: http://www.saxoeducation.com/Learning/Pages/fx_MultipleTimeframes.aspx#4.1
- Информация из Инвестопедии по мультитаймфреймовому трейдингу: http://www.investopedia.com/articles/forex/08/multiple-timeframe.asp
