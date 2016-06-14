Этот индикатор учитывает любые субботние торги как пятничные, и любые воскресные — как торги понедельника. Строит горизонтальные линии на дневных уровнях R3, R2, R1, Pivot, S1, S2, S3, используя день, который опережает серверное время или запаздывает от него (так называемый Pivot Day). На иллюстрации вы можете видеть, что линии начинаются раньше, чем дни по серверному времени (за исключением самого последнего дня, поскольку это был уик-энд).











Единственные входные данные — целочисленное значение "ShiftHrs", которое показывает количество часов для продления Pivot Day. Отрицательные значения вводятся в случае "запаздывания" дня. К примеру, если ваш сервер имеет нью-йоркское время (GMT-5), а вам нужна точка пивот по лондонскому времени GMT), установите ShiftHrs на +5 (собственно, именно эта настройка по умолчанию установлена в коде).

Субботняя и воскресная торговля в таком случае не игнорируется (в случае, если это было реальное торговое время). Если "день пивота" захватывает субботние результаты, то по факту это означает, что торговля происходила в пятницу, с учетом сдвига во времени. В случае приема данных в воскресенье, индикатор учитывает их как относящиеся к понедельнику.

Для каждой линии используется индикаторный буфер, таким образом, уровни предыдущих дней остаются видимыми. (У этого есть и отрицательная сторона: невозможно по этой же технологии отрисовать дополнительные уровни — S0.5, S1.5, и т.д., поскольку лимит составляет только 8 буферов).

Метки отображаются для уровней последнего дня.

Индикатор может быть использован на любом таймфрейме, хотя дневные уровни не имеют смысла для графиков со старшими таймфрефмами.

Формулы для расчетов:

Pivot = ( High + Low + Close ) / 3

Range = High - Low

Resistance1 = 2 * Pivot - Low

Resistance2 = Pivot + Range

Resistance3 = Resistance1 + Range

Support1 = 2 * Pivot - High

Support2 = Pivot - Range

Support3 = Support1 - Range



С радостью приму любые рекомендации по улучшению.





Jellybean



