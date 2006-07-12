CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

High Low (ZigZag) - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8970
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор High_Low (ZigZag).


High Low (ZigZag)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8335

Hi-Lo Hi-Lo

Индикатор Hi-Lo.

Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

Индикатор Elliott Wave Oscillator.

iAvgVol iAvgVol

Индикатор Average Volume.

InsTrend InsTrend

Индикатор мгновенной линии тренда InsTrend.