Наглядная индикация времени сессии Нью-Йоркской (или другой, в зависимости от настроек) биржи.







Параметр ImmediacyON включает индикацию (окраску участка графика) после того, как будет получен первый тик новой сессии. Индикатор НЕ ДАЕТ сигналов на покупку или продажу: он всего лишь регистрирует время работы крупнейших мировых бирж.



Версия 5: исправлено некорректное время начала работы. Добавлены новые таймзоны SERVER_TIME_ZONE и EXCHANGE_TIME_ZONE в раздел #define. Наконец-то индикатор научился работать по времени GMT!