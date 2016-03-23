Ставь лайки и следи за новостями
ShadeNY v5 - индикатор для MetaTrader 4
- 5562
Наглядная индикация времени сессии Нью-Йоркской (или другой, в зависимости от настроек) биржи.
Параметр ImmediacyON включает индикацию (окраску участка графика) после того, как будет получен первый тик новой сессии. Индикатор НЕ ДАЕТ сигналов на покупку или продажу: он всего лишь регистрирует время работы крупнейших мировых бирж.
Версия 5: исправлено некорректное время начала работы. Добавлены новые таймзоны SERVER_TIME_ZONE и EXCHANGE_TIME_ZONE в раздел #define. Наконец-то индикатор научился работать по времени GMT!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8143
