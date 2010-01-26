Осцилляторы обычно сравнивают сглаженную цену финансового инструмента и его значение n-периодов назад. Ларри Уильямс (Larry Williams) заметил, что эффективность подобных осцилляторов может сильно варьироваться в зависимости от числа единичных периодов, взятых для расчета. Поэтому он разработал "Окончательный Осциллятор" (Ultimate Oscillator), использующий взвешенные суммы трех осцилляторов с разными периодами расчета.

Ларри Уильямс впервые описал этот осциллятор в 1985 году в журнале "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Значения индикатора варьируются в диапазоне от 0 до 100, а центр расположен на отметке 50. Зоне перекупленности соответствуют значения осциллятора расположенные ниже 30, а перепроданности - между 70 и 100.



Осциллятор использует три временных периода, которые можно задавать вручную. Обычно, эти значения равны 7, 14 и 28 периодам. Учтите, что более длинные периоды включают в себя более короткие, то есть 28-периодные значения уже учитывают как 14-периодные, так и 7-периодные. Это означает, что значения самого короткого периода используется три раза и поэтому имеют наибольшее влияние на результаты осциллятора.



Ларри Уильямс рекомендует открывать позицию после образования расхождений.



Покупайте если:

Возникло бычье расхождение: цены достигли более низкого минимума, не подтвержденного более низким минимумом осциллятора;

При формировании бычьего расхождения осциллятор упал ниже 30;

Осциллятор затем поднялся выше максимального уровня, достигнутого в период формирования бычьего расхождения. Именно в этот момент следует покупать.



Закрывайте длинные позиции, если:



Осциллятор поднялся выше 50, а затем упал ниже 45;

Осциллятор поднялся выше 70 (иногда рекомендуется дождаться, когда он затем упадет ниже 70);

Возникли сигналы для продажи.



Продавайте, если:



Возникло медвежье расхождение: цены достигли более высокого максимума, не подтвержденного более высоким максимумом осциллятора;

При формировании медвежьего расхождения осциллятор поднялся выше 50;

Осциллятор упал ниже минимального уровня, достигнутого в период формирования медвежьего расхождения.



Закрывайте короткие позиции, если:



Осциллятор поднялся выше 65;

Осциллятор упал ниже 30;

Возникли сигналы для покупки.

Индикатор Ultimate Oscillator

Расчет:



1. Определить текущий "истинный минимум" (True Low, TL). TL - наименьшее из текущего минимума или предыдущей цены закрытия.

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))



2. Вычислить текущее "Покупательное давление" (Buying Pressure, BP), равное разнице между текущей ценой закрытия и текущим истиным минимумом.

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)



3. Определить "Истинный Диапазон" (True Range, TR). Это наибольшее из разностей: текущих максимума и минимума; текущего максимума и предыдущей цены закрытия; предыдущей цены закрытия и текущего минимума.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))



4. Вычислить сумму значений BP для всех трех периодов расчета:

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)



5. Вычислить сумму значений TR для всех трех периодов расчета:

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)



6. Вычислить "сырое значение" Окончательного Осциллятора (The Raw Ultimate Oscillator, RawUO):

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))



7. Рассчитать значение Окончательного Осциллятора (Ultimate Oscillator, UO) по формуле:

UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100



где:

