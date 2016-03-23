CodeBaseРазделы
Индикаторы

Firebird hma [I] - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
5965
(31)
Опубликован:
Автор: TraderSeven

Индикатор показывает канал.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7732

