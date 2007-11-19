Назначение эксперта

Эксперт предназначен для работы с любым Custom индикатором рисующим стрелки на покупку/продажу, за исключением индикаторов со строковыми параметрами .

В параметрах эксперта указывается имя Custom индикатора, вводится список параметров индикатора и номера буферов рисущих стрелки на покупку/продажу.

Несмотря на использование строкового списка параметров возможна оптимизация до пяти параметров индикатора. Вмеcто значения любой из переменных строкового списка iCustomParam может использоваться значение любой из переменных Opt_1_Value - Opt_5_Value.

Параметры эксперта

TimeFrame - рабочий таймфрейм эксперта: 0 - таймфрейм графика на котором работает эксперт или который выбран в тестере. Или конкретное значение 1,5,15,30,60,240,1440...

iCustomName - имя Custom индикатора.

iCustomParam - список параметров через разделитель "/". Для переменных типа bool вместо значения true используется 1, вместо false - 0. Если в параметрах индикатора есть строковые переменные, эксперт работать не будет!

iBuyBufIndex - индекс буфера со стрелками на покупку.

iSellBufIndex - индекс буфера со стрелками на продажу.

iShift - сдвиг индиктора. 1 - работа на сформированных барах, 0 - на формирующемся баре (не рекомендуется). Также может быть введено значение 2,3,4...

Opt_1_Use - включение использования оптимизируемой переменной 1. При включении оптимизируемой переменной вместо значения из строки iCustomParam, определяемого переменной Opt_X_Index будет использоваться значение переменной Opt_X_Value.

Opt_1_Index - индекс оптимизируемой переменной 1 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.

Opt_1_Value - значение оптимизируемой переменной 1.

Opt_2_Use - включения использования оптимизируемой переменной 2.

Opt_2_Index - индекс оптимизируемой переменной 2 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.

Opt_2_Value - значение оптимизируемой переменной 2.

Opt_3_Use - включения использования оптимизируемой переменной 3.

Opt_3_Index - индекс оптимизируемой переменной 3 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.

Opt_3_Value - значение оптимизируемой переменной 3.

Opt_4_Use - включения использования оптимизируемой переменной 4.

Opt_4_Index - индекс оптимизируемой переменной 4 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.

Opt_4_Value - значение оптимизируемой переменной 4.

Opt_5_Use - включения использования оптимизируемой переменной 5.

Opt_5_Index - индекс оптимизируемой переменной 5 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.

Opt_5_Value - значение оптимизируемой переменной 5.

MMMethod - метод ММ: 0-Lots, 1-часть (Risk) от свободных средств, 2-часть (Risk) от свободных средств нормированных по значению MeansStep (например Risk=0.1, MeansStep=1000, если средств меньше 2000, лот равен 0.1, если средств стало 2000 или более - 0.2 лота, 3000 и более - 0.3 лота и т.д.)

Lots - количество лотов при MMMethod=0.

Risk - риск. Величина от средств при FixedLot=false.

MeansType - тип средств, используемых при расчете размера лота. 1 - Balance, 2 - Equity, 3 - FreeMargin.

MeansStep - шаг средств. Используется при MMMethod=2.

LotsDigits - количество знаков после запятой у размера лота.

Slippage - допустимое отклонение от запрошенной цены.

StopLoss - стоплосс.

TakeProfit - тейкпрофит.

Magic_N - магик.

MaxOrdersCount - допустимое общее количество открытых ордеров. -1 - не ограничено.

MaxBuyCount - допустимое количество открытых ордеров buy. -1 - не ограничено.

MaxSellCount - допустимое количество открытых ордеров sell. -1 - не ограничено.

SleepBars - таймаут после открытия ордера в количестве баров рабочего таймфрейма.

CancelSleeping - включение отмены таймаута при открытии ордера противоположного направления.

CloseOnRev - закрытие ордеров противоположного направления перед открытием.

TrailingStop_Use - включение функции трейлингстопа.

TrailingStopStart - прибыль ордера при которой начинает работать трейлингстоп.

TrailingStop - уровень трейлингстопа.

BreakEven_Use - включение функции безубытка.

BreakEvenStart - прибыль ордера при которой срабатывает безубыток.

BreakEvenLevel - уровень на который устанавливается стоплосс от цены срабатывания безубытка.

Примечание

В архиве с экспертом находится файл test_example.set с примером настроек для использования индикатора ind_Test (пересечение двух МА) и оптимизируемых переменных. Индикатор ind_Test прилагается.

Версия 2

1. Добавлена возможность использования разных индикаторов для сигналов открытия и закрытия. Параметры индикатора открытия начинаются с перфикса _O_, индиктора закрытия - с перфикса _C_.



Может быть три режима использования индикаторов открытия и закрытия (устанавливается переменной _OС_Mode):



Режим 1 - для закрытия индикатор не используются. Возможно закрытия только по стоплосс и тейкпрофит.

Режим 2 - индикатор закрытия не используется. Кроме закрытия по стоплосс и тейкпрофит выполняется закрытия противоположных ордеров по сигналам открытия. Cтоплосс и тейкпрофит могут быть отключены - надо ввести значение 0 в переменные StopLoss и/или TakeProfit (это касается всех режимов).

Режим 3 - Используются отдельные сигналы закрытия по индикатору закрытия (_C_). В этом режиме можно использовать дополнительный режим копирования параметров индикатора открытия в параметры индикатора закрытия (переменная _C_UseOpenParam), при этом копируется имя индикатора и его параметры. Этот режим сделан для индикаторов, генерирующих сигналы открытия и закрытия для ускорения оптимизации (оптимизируемые параметры также копируются).



2. Могут использоваться не только индикаторы со стрелками, но и индикаторы с линиями. Может использоваться две линии (пересечение главной и сигнальной) и одна линия - ее пересечение с уровнями. Для выбора типа индикатора используется переменная _O_Mode (и _С_Mode в блоке закрытия).



Режим 1 - индикатор рисует стрелки. Для указания номеров буферов используются переменные _O_M1_iBuyBufIndex и _O_M1_iSellBufIndex, а в блоке закрытия - _C_M1_iCloseBuyBufIndex и _C_M1_iCloseSellBufIndex.

Режим 2 - используются главная и сигнальная линии индикатора. Если главная линия пересекает сигнальную снизу вверх - сигнал открытия Buy или закрытия Sell. Для указания буферов используются переменные _O_M2_iMainBufIndex, _O_M2_iSignalBufIndex и _C_M2_iMainBufIndex, _C_M2_iSignalBufIndex.

Режим 3 - используется одна линия индикатора. Номер буфера указывается в переменной _O_M3_iBufIndex (или _С_M3_iBufIndex в блоке закрытия). Для указания значения уровней используются переменные _O_M3_BuyLevel и _O_M3_SellLevel (_O_M3_CloseBuyLevel и _C_M3_CloseSellLevel в блоке закрытия). Пересечение уровня Buy снизу вверх - покупка, уровня Sell сверху вниз - продажа.

Версия 3

Добавлен еще один режим _O_Mode (и _С_Mode)



Режим 4 - Экстремум по трем точкам. Используется одна линия индикатора. Номер буфера указывается в переменной _O_M4_iBufIndex (или _С_M4_iBufIndex в блоке закрытия).





Версия 4

1. Добавлена работа отложенными ордерами.

2. Добавлены разделители разделов в окне свойств (из строковых переменных).



Выбор типа ордеров выполняется переменной OrdType: 0 - рыночные, 1 - стоп, 2 - лимит (переменная находится в разделе "Ордер").

Раздел переменных "Отложенные ордера" для управления работой отложенными ордерами: