exp_iCustom_v1 - эксперт для MetaTrader 4
- 16196
-
Назначение эксперта
Эксперт предназначен для работы с любым Custom индикатором рисующим стрелки на покупку/продажу, за исключением индикаторов со строковыми параметрами.
В параметрах эксперта указывается имя Custom индикатора, вводится список параметров индикатора и номера буферов рисущих стрелки на покупку/продажу.
Несмотря на использование строкового списка параметров возможна оптимизация до пяти параметров индикатора. Вмеcто значения любой из переменных строкового списка iCustomParam может использоваться значение любой из переменных Opt_1_Value - Opt_5_Value.
Параметры эксперта
- TimeFrame - рабочий таймфрейм эксперта: 0 - таймфрейм графика на котором работает эксперт или который выбран в тестере. Или конкретное значение 1,5,15,30,60,240,1440...
- iCustomName - имя Custom индикатора.
- iCustomParam - список параметров через разделитель "/". Для переменных типа bool вместо значения true используется 1, вместо false - 0. Если в параметрах индикатора есть строковые переменные, эксперт работать не будет!
- iBuyBufIndex - индекс буфера со стрелками на покупку.
- iSellBufIndex - индекс буфера со стрелками на продажу.
- iShift - сдвиг индиктора. 1 - работа на сформированных барах, 0 - на формирующемся баре (не рекомендуется). Также может быть введено значение 2,3,4...
- Opt_1_Use - включение использования оптимизируемой переменной 1. При включении оптимизируемой переменной вместо значения из строки iCustomParam, определяемого переменной Opt_X_Index будет использоваться значение переменной Opt_X_Value.
- Opt_1_Index - индекс оптимизируемой переменной 1 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.
- Opt_1_Value - значение оптимизируемой переменной 1.
- Opt_2_Use - включения использования оптимизируемой переменной 2.
- Opt_2_Index - индекс оптимизируемой переменной 2 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.
- Opt_2_Value - значение оптимизируемой переменной 2.
- Opt_3_Use - включения использования оптимизируемой переменной 3.
- Opt_3_Index - индекс оптимизируемой переменной 3 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.
- Opt_3_Value - значение оптимизируемой переменной 3.
- Opt_4_Use - включения использования оптимизируемой переменной 4.
- Opt_4_Index - индекс оптимизируемой переменной 4 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.
- Opt_4_Value - значение оптимизируемой переменной 4.
- Opt_5_Use - включения использования оптимизируемой переменной 5.
- Opt_5_Index - индекс оптимизируемой переменной 5 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.
- Opt_5_Value - значение оптимизируемой переменной 5.
- MMMethod - метод ММ: 0-Lots, 1-часть (Risk) от свободных средств, 2-часть (Risk) от свободных средств нормированных по значению MeansStep (например Risk=0.1, MeansStep=1000, если средств меньше 2000, лот равен 0.1, если средств стало 2000 или более - 0.2 лота, 3000 и более - 0.3 лота и т.д.)
- Lots - количество лотов при MMMethod=0.
- Risk - риск. Величина от средств при FixedLot=false.
- MeansType - тип средств, используемых при расчете размера лота. 1 - Balance, 2 - Equity, 3 - FreeMargin.
- MeansStep - шаг средств. Используется при MMMethod=2.
- LotsDigits - количество знаков после запятой у размера лота.
- Slippage - допустимое отклонение от запрошенной цены.
- StopLoss - стоплосс.
- TakeProfit - тейкпрофит.
- Magic_N - магик.
- MaxOrdersCount - допустимое общее количество открытых ордеров. -1 - не ограничено.
- MaxBuyCount - допустимое количество открытых ордеров buy. -1 - не ограничено.
- MaxSellCount - допустимое количество открытых ордеров sell. -1 - не ограничено.
- SleepBars - таймаут после открытия ордера в количестве баров рабочего таймфрейма.
- CancelSleeping - включение отмены таймаута при открытии ордера противоположного направления.
- CloseOnRev - закрытие ордеров противоположного направления перед открытием.
- TrailingStop_Use - включение функции трейлингстопа.
- TrailingStopStart - прибыль ордера при которой начинает работать трейлингстоп.
- TrailingStop - уровень трейлингстопа.
- BreakEven_Use - включение функции безубытка.
- BreakEvenStart - прибыль ордера при которой срабатывает безубыток.
- BreakEvenLevel - уровень на который устанавливается стоплосс от цены срабатывания безубытка.
Примечание
В архиве с экспертом находится файл test_example.set с примером настроек для использования индикатора ind_Test (пересечение двух МА) и оптимизируемых переменных. Индикатор ind_Test прилагается.
Версия 2
1. Добавлена возможность использования разных индикаторов для сигналов открытия и закрытия. Параметры индикатора открытия начинаются с перфикса _O_, индиктора закрытия - с перфикса _C_.
Может быть три режима использования индикаторов открытия и закрытия (устанавливается переменной _OС_Mode):
- Режим 1 - для закрытия индикатор не используются. Возможно закрытия только по стоплосс и тейкпрофит.
- Режим 2 - индикатор закрытия не используется. Кроме закрытия по стоплосс и тейкпрофит выполняется закрытия противоположных ордеров по сигналам открытия. Cтоплосс и тейкпрофит могут быть отключены - надо ввести значение 0 в переменные StopLoss и/или TakeProfit (это касается всех режимов).
- Режим 3 - Используются отдельные сигналы закрытия по индикатору закрытия (_C_). В этом режиме можно использовать дополнительный режим копирования параметров индикатора открытия в параметры индикатора закрытия (переменная _C_UseOpenParam), при этом копируется имя индикатора и его параметры. Этот режим сделан для индикаторов, генерирующих сигналы открытия и закрытия для ускорения оптимизации (оптимизируемые параметры также копируются).
2. Могут использоваться не только индикаторы со стрелками, но и индикаторы с линиями. Может использоваться две линии (пересечение главной и сигнальной) и одна линия - ее пересечение с уровнями. Для выбора типа индикатора используется переменная _O_Mode (и _С_Mode в блоке закрытия).
- Режим 1 - индикатор рисует стрелки. Для указания номеров буферов используются переменные _O_M1_iBuyBufIndex и _O_M1_iSellBufIndex, а в блоке закрытия - _C_M1_iCloseBuyBufIndex и _C_M1_iCloseSellBufIndex.
- Режим 2 - используются главная и сигнальная линии индикатора. Если главная линия пересекает сигнальную снизу вверх - сигнал открытия Buy или закрытия Sell. Для указания буферов используются переменные _O_M2_iMainBufIndex, _O_M2_iSignalBufIndex и _C_M2_iMainBufIndex, _C_M2_iSignalBufIndex.
- Режим 3 - используется одна линия индикатора. Номер буфера указывается в переменной _O_M3_iBufIndex (или _С_M3_iBufIndex в блоке закрытия). Для указания значения уровней используются переменные _O_M3_BuyLevel и _O_M3_SellLevel (_O_M3_CloseBuyLevel и _C_M3_CloseSellLevel в блоке закрытия). Пересечение уровня Buy снизу вверх - покупка, уровня Sell сверху вниз - продажа.
Версия 3
Добавлен еще один режим _O_Mode (и _С_Mode)
Режим 4 - Экстремум по трем точкам. Используется одна линия индикатора. Номер буфера указывается в переменной _O_M4_iBufIndex (или _С_M4_iBufIndex в блоке закрытия).
Версия 4
1. Добавлена работа отложенными ордерами.
2. Добавлены разделители разделов в окне свойств (из строковых переменных).
Выбор типа ордеров выполняется переменной OrdType: 0 - рыночные, 1 - стоп, 2 - лимит (переменная находится в разделе "Ордер").
Раздел переменных "Отложенные ордера" для управления работой отложенными ордерами:
- PendLevel - уровень установки отложенного ордера от ткущей рыночной цены
- PendPromPrice - цена установки отложенного ордера отсчитывается от цены нулевого бара, при значении PendPromPrice=0 - от цены закрытия (соответствует текущей рыночной цене), 1 - от цены открытия бара.
- PendNewSigMode - способ управления отложенным ордером по новому торговому сигналу: 0 - если ордер уже был установлен, то при появлении нового торгового сигнала не выполняются ни какие действия, 1 - переустановка ордера по новому сигналу, 2 - по новому сигналу ордер переустанавливается на "лучший уровень" - байстоп только вниз, байлимит только вверх, селлстоп только вверх, селлимит только вниз.
- PendPriceFollow - режим следования за ценой. ордер модифицируется при каждом изменении цены определенной переменной PendPromPrice, ордер переустанавливается только на "лучшую цену" (см. описание переменной PendNewSigMode).
- PendDelete - удаление отложенного ордера по противоположному торговому сигналу. При значении false, возможно одновременной существование двух отложенных ордеров разного направления.
- PendExpiration - срок существования ордера в минутах (минимальное значение 11 минут).
