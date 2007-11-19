CodeBaseРазделы
Советники

exp_iCustom_v1 - эксперт для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
16196
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Назначение эксперта

Эксперт предназначен для работы с любым Custom индикатором рисующим стрелки на покупку/продажу, за исключением индикаторов со строковыми параметрами.

В параметрах эксперта указывается имя Custom индикатора, вводится список параметров индикатора и номера буферов рисущих стрелки на покупку/продажу.

Несмотря на использование строкового списка параметров возможна оптимизация до пяти параметров индикатора. Вмеcто значения любой из переменных строкового списка iCustomParam может использоваться значение любой из переменных Opt_1_Value - Opt_5_Value.

Параметры эксперта

  • TimeFrame - рабочий таймфрейм эксперта: 0 - таймфрейм графика на котором работает эксперт или который выбран в тестере. Или конкретное значение 1,5,15,30,60,240,1440...
  • iCustomName - имя Custom индикатора.
  • iCustomParam - список параметров через разделитель "/". Для переменных типа bool вместо значения true используется 1, вместо false - 0. Если в параметрах индикатора есть строковые переменные, эксперт работать не будет!
  • iBuyBufIndex - индекс буфера со стрелками на покупку.
  • iSellBufIndex - индекс буфера со стрелками на продажу.
  • iShift - сдвиг индиктора. 1 - работа на сформированных барах, 0 - на формирующемся баре (не рекомендуется). Также может быть введено значение 2,3,4...
  • Opt_1_Use - включение использования оптимизируемой переменной 1. При включении оптимизируемой переменной вместо значения из строки iCustomParam, определяемого переменной Opt_X_Index будет использоваться значение переменной Opt_X_Value.
  • Opt_1_Index - индекс оптимизируемой переменной 1 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.
  • Opt_1_Value - значение оптимизируемой переменной 1.
  • Opt_2_Use - включения использования оптимизируемой переменной 2.
  • Opt_2_Index - индекс оптимизируемой переменной 2 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.
  • Opt_2_Value - значение оптимизируемой переменной 2.
  • Opt_3_Use - включения использования оптимизируемой переменной 3.
  • Opt_3_Index - индекс оптимизируемой переменной 3 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.
  • Opt_3_Value - значение оптимизируемой переменной 3.
  • Opt_4_Use - включения использования оптимизируемой переменной 4.
  • Opt_4_Index - индекс оптимизируемой переменной 4 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.
  • Opt_4_Value - значение оптимизируемой переменной 4.
  • Opt_5_Use - включения использования оптимизируемой переменной 5.
  • Opt_5_Index - индекс оптимизируемой переменной 5 в массиве параметров (в строке iCustomParam). Отсчет начинается с нуля.
  • Opt_5_Value - значение оптимизируемой переменной 5.
  • MMMethod - метод ММ: 0-Lots, 1-часть (Risk) от свободных средств, 2-часть (Risk) от свободных средств нормированных по значению MeansStep (например Risk=0.1, MeansStep=1000, если средств меньше 2000, лот равен 0.1, если средств стало 2000 или более - 0.2 лота, 3000 и более - 0.3 лота и т.д.)
  • Lots - количество лотов при MMMethod=0.
  • Risk - риск. Величина от средств при FixedLot=false.
  • MeansType - тип средств, используемых при расчете размера лота. 1 - Balance, 2 - Equity, 3 - FreeMargin.
  • MeansStep - шаг средств. Используется при MMMethod=2.
  • LotsDigits - количество знаков после запятой у размера лота.
  • Slippage - допустимое отклонение от запрошенной цены.
  • StopLoss - стоплосс.
  • TakeProfit - тейкпрофит.
  • Magic_N - магик.
  • MaxOrdersCount - допустимое общее количество открытых ордеров. -1 - не ограничено.
  • MaxBuyCount - допустимое количество открытых ордеров buy. -1 - не ограничено.
  • MaxSellCount - допустимое количество открытых ордеров sell. -1 - не ограничено.
  • SleepBars - таймаут после открытия ордера в количестве баров рабочего таймфрейма.
  • CancelSleeping - включение отмены таймаута при открытии ордера противоположного направления.
  • CloseOnRev - закрытие ордеров противоположного направления перед открытием.
  • TrailingStop_Use - включение функции трейлингстопа.
  • TrailingStopStart - прибыль ордера при которой начинает работать трейлингстоп.
  • TrailingStop - уровень трейлингстопа.
  • BreakEven_Use - включение функции безубытка.
  • BreakEvenStart - прибыль ордера при которой срабатывает безубыток.
  • BreakEvenLevel - уровень на который устанавливается стоплосс от цены срабатывания безубытка.

Примечание

В архиве с экспертом находится файл test_example.set с примером настроек для использования индикатора ind_Test (пересечение двух МА) и оптимизируемых переменных. Индикатор ind_Test прилагается.

Версия 2

1. Добавлена возможность использования разных индикаторов для сигналов открытия и закрытия. Параметры индикатора открытия начинаются с перфикса _O_, индиктора закрытия - с перфикса _C_.

Может быть три режима использования индикаторов открытия и закрытия (устанавливается переменной _OС_Mode):

  • Режим 1 - для закрытия индикатор не используются. Возможно закрытия только по стоплосс и тейкпрофит.
  • Режим 2 - индикатор закрытия не используется. Кроме закрытия по стоплосс и тейкпрофит выполняется закрытия противоположных ордеров по сигналам открытия. Cтоплосс и тейкпрофит могут быть отключены - надо ввести значение 0 в переменные StopLoss и/или TakeProfit (это касается всех режимов).
  • Режим 3 - Используются отдельные сигналы закрытия по индикатору закрытия (_C_). В этом режиме можно использовать дополнительный режим копирования параметров индикатора открытия в параметры индикатора закрытия (переменная _C_UseOpenParam), при этом копируется имя индикатора и его параметры. Этот режим сделан для индикаторов, генерирующих сигналы открытия и закрытия для ускорения оптимизации (оптимизируемые параметры также копируются).

2. Могут использоваться не только индикаторы со стрелками, но и индикаторы с линиями. Может использоваться две линии (пересечение главной и сигнальной) и одна линия - ее пересечение с уровнями. Для выбора типа индикатора используется переменная _O_Mode (и _С_Mode в блоке закрытия).

  • Режим 1 - индикатор рисует стрелки. Для указания номеров буферов используются переменные _O_M1_iBuyBufIndex и _O_M1_iSellBufIndex, а в блоке закрытия - _C_M1_iCloseBuyBufIndex и _C_M1_iCloseSellBufIndex.
  • Режим 2 - используются главная и сигнальная линии индикатора. Если главная линия пересекает сигнальную снизу вверх - сигнал открытия Buy или закрытия Sell. Для указания буферов используются переменные _O_M2_iMainBufIndex, _O_M2_iSignalBufIndex и _C_M2_iMainBufIndex, _C_M2_iSignalBufIndex.
  • Режим 3 - используется одна линия индикатора. Номер буфера указывается в переменной _O_M3_iBufIndex (или _С_M3_iBufIndex в блоке закрытия). Для указания значения уровней используются переменные _O_M3_BuyLevel и _O_M3_SellLevel (_O_M3_CloseBuyLevel и _C_M3_CloseSellLevel в блоке закрытия). Пересечение уровня Buy снизу вверх - покупка, уровня Sell сверху вниз - продажа.

Версия 3

Добавлен еще один режим _O_Mode (и _С_Mode)

Режим 4 - Экстремум по трем точкам. Используется одна линия индикатора. Номер буфера указывается в переменной _O_M4_iBufIndex (или _С_M4_iBufIndex в блоке закрытия).

Версия 4

1. Добавлена работа отложенными ордерами.
2. Добавлены разделители разделов в окне свойств (из строковых переменных).

Выбор типа ордеров выполняется переменной OrdType: 0 - рыночные, 1 - стоп, 2 - лимит (переменная находится в разделе "Ордер").

Раздел переменных "Отложенные ордера" для управления работой отложенными ордерами:

  • PendLevel - уровень установки отложенного ордера от ткущей рыночной цены
  • PendPromPrice - цена установки отложенного ордера отсчитывается от цены нулевого бара, при значении PendPromPrice=0 - от цены закрытия (соответствует текущей рыночной цене), 1 - от цены открытия бара.
  • PendNewSigMode - способ управления отложенным ордером по новому торговому сигналу: 0 - если ордер уже был установлен, то при появлении нового торгового сигнала не выполняются ни какие действия, 1 - переустановка ордера по новому сигналу, 2 - по новому сигналу ордер переустанавливается на "лучший уровень" - байстоп только вниз, байлимит только вверх, селлстоп только вверх, селлимит только вниз.
  • PendPriceFollow - режим следования за ценой. ордер модифицируется при каждом изменении цены определенной переменной PendPromPrice, ордер переустанавливается только на "лучшую цену" (см. описание переменной PendNewSigMode).
  • PendDelete - удаление отложенного ордера по противоположному торговому сигналу. При значении false, возможно одновременной существование двух отложенных ордеров разного направления.
  • PendExpiration - срок существования ордера в минутах (минимальное значение 11 минут).
