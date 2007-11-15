Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OverHedgeV2 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3429
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: MrPip (Robert Hill)
Советник OverHedgeV2.
Советник OverHedgeV2.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7623
NRTR_Revers
Советник NRTR_Revers.Программа управления тестированием и оптимизацией
Программа предназначена для облегчения рутинной работы трейдера по тестированию и оптимизации экспертов, проведения последовательного мультивалютного, мультипериодного и др. типов тестов и оптимизаций.
Pedroxxmod
Советник Pedroxxmod.Pivotema3
Советник Pivotema3. Использует индикаторы: Heiken Ashi, Pivot.