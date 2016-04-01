Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Terminator_v2.0 - expert para MetaTrader 4
- 1044
Autor: Alejandro Galindo
Autor: Alejandro Galindo
EA Terminator. Utiliza os indicadores I_Trend e Support e Resistance.mq4.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7598
TTT
EA TTT.Tunnelmethod
O EA em um método de canais.
I_Trend
Indicador ITrend.Sweet_Spot_Extreme
EA Sweet Spot Extreme.