Tunnelmethod - эксперт для MetaTrader 4
- 3626
Автор: Chris Battles
Советник по методу каналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7596
