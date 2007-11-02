Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-RoundPrice-T01m - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4853
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор i-RoundPrice-T01m
Индикатор i-RoundPrice-T01m
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7139
StrangeIndicator
Данный индикатор относится к группе осцилляторов.EMA Angle Zero
Осциллятор EMA Angle Zero.
BrainTrading1
Индикатор Brain Trading1.ADXm
Индикатор ADXm - в отличии от традиционного позволяет видеть положительные и отрицательные волны тренда. Методика работы с данным индикатором - такая же как с традиционным.