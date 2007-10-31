Смотри, как бесплатно скачать роботов
MIndex - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Yuri Makarov
Индикатор рассчитывает индексы валют USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD и показывает в окне заданный параметром индекс.
Читать здесь.
