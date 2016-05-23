Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ADX BARS - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Zeichnet die Bars in den Farben, die dem Trend entsprechen. Basiert auf dem ADX.
ADX BARS
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7554
