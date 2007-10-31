CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CoeffofLine_true2 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
5667
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ramdass

Показывает вероятное направление движения графика в будущем.


Firebird hma [I] Firebird hma [I]

Индикатор показывет канал.

XprofuterDD & XprofuterOverlay XprofuterDD & XprofuterOverlay

Рисует на графике возможное поведение цены.

Custom Aroon Up & Dn Custom Aroon Up & Dn

Индикатор Custom Aroon Up & Dn.

ADX BARS ADX BARS

Окрашивает бары в цвет соответствующий текущему тренду. Основан на ADX.