Индикаторы

Custom Aroon Oscilator_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3529
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: rafcamara

Индикатор Custom Aroon Oscilator_v1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7539

