CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

valasholic13 v2.5 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4238
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: CT-Valas Software Corp

Индикатор valasholic13 v2.5.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7537

Custom Aroon Oscilator_v1 Custom Aroon Oscilator_v1

Индикатор Custom Aroon Oscilator_v1.

CandleStop CandleStop

Индикатор CandleStop.

V-T&B V-T&B

Индикатор V-T&B.

TrendEnvelopes_v1 TrendEnvelopes_v1

Индикатор показывает тренд.