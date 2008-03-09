代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Custom Aroon Oscilator_v1 - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2878
等级:
(4)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: rafcamara

指标Custom Aroon Oscilator_v1.

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7539

RD-TrendTrigger RD-TrendTrigger

指标 RD-Trend Trigger.

PriceVSwma PriceVSwma

指标Price VSwma.

以Bezier 曲线为基础的移动平均数选择 以Bezier 曲线为基础的移动平均数选择

该指标是一个移动平均数的选择，但速度较慢并且协调的敏感系数。.

StepChoppy_v2 StepChoppy_v2

StepChoppy_v2 指标。使用指标: StepMA_v7, StepRSI_v5.2.