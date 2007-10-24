CodeBaseРазделы
Индикаторы

SweetSpots - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Shimodax

Разбивает график горизонтальными уровнями через заданный период.


