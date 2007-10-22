CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MarketHoursShade_v01 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3514
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Derk Wehler(Originally by KimIV)

Индикатор Market Hours Shade v01.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7515

TD_Points&Lines_mgtd1 TD_Points&Lines_mgtd1

Индикатор Демарка - изменена прорисовка ТД линий.

TMA TMA

Треугольное скользящее среднее (TMA). Основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние.

Elders Safe Zone Elders Safe Zone

Индикатор Elders Safe Zone.

DialyPivot DialyPivot

Индикатор Dialy Pivot.