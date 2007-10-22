CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DialyPivot - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3620
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: 2005 Free software for trader

Индикатор Dialy Pivot.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7513

Elders Safe Zone Elders Safe Zone

Индикатор Elders Safe Zone.

MarketHoursShade_v01 MarketHoursShade_v01

Индикатор Market Hours Shade v01.

DEMA_RLH DEMA_RLH

Индикатор DEMA RLH.

DayImpulseOverlay DayImpulseOverlay

Индикатор показывает прогноз на 12 баров вперёд.