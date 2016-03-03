無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MarketHoursShade_v01 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 906
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Derk Wehler(Originally by KimIV)
インディケータMarket Hours Shade v01
インディケータMarket Hours Shade v01
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7515
Elders Safe Zone
インディケータElders Safe ZoneDialyPivot
インディケータDialy Pivot
MBKAsctrend3times
インディケータMBK Asctrend 3timesMouteki
最後の2つの極値に基づいてトレンドラインを形成するインジケータです。